Кремлевская пропагандистка обвинила Украину в DDoS-атаке и нарвалась на троллинг и сарказм

Главред RT Маргарита Симоньян солгала об Украине и вызвала шквал критики

Маргарита Симоньян. Фото: twitter.com/M_Simonyan.

Во время "прямой линии" с российским президентом Владимиром Путиным ведущая сообщила о зарубежной DDoS-атаке на колл-центр, через который принимают звонки россиян с вопросами к хозяину Кремля.

Сразу после этого главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян бездоказательно заявила о вине Украины в случившемся.

"Уже все починили", – также заверила она в своем Twitter.

Тенденция во всех проблемах винить Украину вызвала лишь обратную реакцию – комментаторы раскритиковали и затроллили пропагандистку.

Напомним, ранее в этом году пользователи соцсети высмеяли полуторачасовое выступление Путина перед Федеральным собранием РФ. Несмотря на то, что оно более тридцати раз прерывалось аплодисментами собравшихся членов российского парламента, правительства, политическими и общественными активистами, комментаторов рассмешили небылицы президента о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления в РФ.

Мы также писали, что во время пресс-конференции Russia Calling прошлой осенью российский президент отличился другим выпадом в адрес Украины, сказав, что украинские власти могут "попросить на завтрак младенцев", которых им, "наверное, подадут". Его слова вновь вызвали бурю негодования, насмешек и шуток в социальных сетях.

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