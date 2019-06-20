Кремлевская пропагандистка обвинила Украину в DDoS-атаке и нарвалась на троллинг и сарказм
Главред RT Маргарита Симоньян солгала об Украине и вызвала шквал критики
Во время "прямой линии" с российским президентом Владимиром Путиным ведущая сообщила о зарубежной DDoS-атаке на колл-центр, через который принимают звонки россиян с вопросами к хозяину Кремля.
Сразу после этого главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян бездоказательно заявила о вине Украины в случившемся.
"Уже все починили", – также заверила она в своем Twitter.
Тенденция во всех проблемах винить Украину вызвала лишь обратную реакцию – комментаторы раскритиковали и затроллили пропагандистку.
Напомним, ранее в этом году пользователи соцсети высмеяли полуторачасовое выступление Путина перед Федеральным собранием РФ. Несмотря на то, что оно более тридцати раз прерывалось аплодисментами собравшихся членов российского парламента, правительства, политическими и общественными активистами, комментаторов рассмешили небылицы президента о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления в РФ.
Мы также писали, что во время пресс-конференции Russia Calling прошлой осенью российский президент отличился другим выпадом в адрес Украины, сказав, что украинские власти могут "попросить на завтрак младенцев", которых им, "наверное, подадут". Его слова вновь вызвали бурю негодования, насмешек и шуток в социальных сетях.
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