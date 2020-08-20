"Кричал от боли": очевидец рассказал, что происходило в самолете с Навальным

Вначале полета оппозиционер ушел в туалет и не вернулся

Житель Томска Павел Лебедев, который летел одним рейсом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил подробности, что происходило с политиком в самолете, и опубликовал видео.

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"Вначале полета он (Навальный) ушел в туалет и не вернулся. Ему стало очень плохо. Его еле откачали, и до сих пор кричит от боли. Что с ним точно не говорят", - написал он в соцсетях.

Лебедев выложил фотографию, как Навальный пьет чай в аэропорту Томска, а также запись того, что происходило в самолете.

Навальный в самолете. Источник: twitter.com/adagamov

На видеозаписи, слышны протяжные мужские крики, а также видны люди в белых халатах, которые предположительно идут в сторону туалета.

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Напомним, сегодня, 20 августа, самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого Алексея Навального, который находился на борту.

Политика с борта самолета, который был вынужден совершить экстренную посадку, перегрузили в карету скорой помощи. К тому моменту Навальный уже был без сознания.

Видео: Mash

По данным СМИ, Алексей Навальный в настоящий момент находится на ИВЛ в токсикореанимации. Врачи пока не понимают, чем Навального могли отравить. Они проводят реанимационные действия, но Алексей никак не приходит в себя.

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Как сообщает ТАСС, управление Роспотребнадзора по Томской области проведет проверку по сообщениям СМИ об отравлении блогера Алексея Навального в городском аэропорту.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш считает, что оппозиционера отравили чем-то, подмешанным в чай.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия – это сильный психодислептик.

"Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай – часто насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы "выключить" своих жертв. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать", - говорится в сообщении.

Пока окончательные анализы не готовы. Алексей, по словам врачей, еще не пришел в себя и находится в коме II-й степени.

Напомним, в июле 2019 года Навальный попал в больницу с диагнозом "острая аллергическая реакция".

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