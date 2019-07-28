Российский оппозиционер Навальный попал в больницу

После ареста у него начался сильный отек лица и покраснение кожи

Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого ранее на этой неделе приговорили к месяцу административного ареста, попал в больницу.

Как сообщила пресс-секретарь его "Фонда по борьбе с коррупцией" Кира Ярмыш, утром 28 июля оппозиционера доставили в московскую клиническую больницу № 64 с диагнозом "острая аллергическая реакция".

По ее словам, у Навального наблюдается сильный отек лица и покраснение кожи.

В настоящее время его поместили в терапевтическое отделение. Его палата охраняется полицией.

Соратник госпитализированного оппозиционера Леонид Волков отметил, что во время ареста в июне его поместили в ту же камеру, что и Навального, и после этого у него наблюдались те же самые симптомы.

Напомним, 24 июля Алексей Навальный сообщил о своей задержании – утром его прямо у подъезда задержал ОМОН и доставил в отделение полиции. Позже его признали виновным в том, что на разрешенном властями митинге 20 июля он призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.

Ранее мы писали о другом аресте Алексея Навального - в прошлом сентябре он был задержан и доставлен в отделение полиции сразу после того, как покинул спецприемник, где провел 30 суток ареста за акцию "Забастовка избирателей".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Российский оппозиционер Навальный попал в больницу". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"