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Кровавая бойня на воинчасти в России: убийцу угрожали изнасиловать

6 ноября, 17:13

В день расстрела сослуживцы пообещали "опустить" Рамиля Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов. Фото: mig41 / Telegram

Рамиль Шамсутдинов. Фото: mig41 / Telegram

Российский солдат Рамиль Шамсутдинов, который в октябре расстрелял сослуживцев на воинской части в Забайкальском крае РФ, объяснил свой поступок угрозами изнасилования от офицеров.

Фрагменты из показаний Шамсутдинова опубликовало издание Baza.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь", – сказал военнослужащий.

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Он также рассказал, что сразу при поступлении на службу у него отобрали телефон, а потом стали отнимать деньги.

При этом он сказал, что ни пожаловаться, ни сбежать из воинчасти он не мог.

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"Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?" – сказал он следователям.

Раскаяться в содеянном Шамсутдинов отказался, выразив сожаления лишь о том, что случайно убил двух непричастных сослуживцев.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ поступок Шамсутдинова аргументировали нервным срывом на личной почве и не связывали произошедшее с прохождением военной службы.

В то же время, российские СМИ назвали причиной бойни дедовщину и регулярные издевательства и насилие над солдатом-срочником.

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