Кровавая бойня на воинчасти в России: убийцу угрожали изнасиловать

Рамиль Шамсутдинов. Фото: mig41 / Telegram

Российский солдат Рамиль Шамсутдинов, который в октябре расстрелял сослуживцев на воинской части в Забайкальском крае РФ, объяснил свой поступок угрозами изнасилования от офицеров.

Фрагменты из показаний Шамсутдинова опубликовало издание Baza.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь", – сказал военнослужащий.

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Он также рассказал, что сразу при поступлении на службу у него отобрали телефон, а потом стали отнимать деньги.

При этом он сказал, что ни пожаловаться, ни сбежать из воинчасти он не мог.

"Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?" – сказал он следователям.

Раскаяться в содеянном Шамсутдинов отказался, выразив сожаления лишь о том, что случайно убил двух непричастных сослуживцев.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ поступок Шамсутдинова аргументировали нервным срывом на личной почве и не связывали произошедшее с прохождением военной службы.

В то же время, российские СМИ назвали причиной бойни дедовщину и регулярные издевательства и насилие над солдатом-срочником.

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