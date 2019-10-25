Расстрел солдат в России: стала известна причина бойни

Бойня на воинской части в Забайкальском крае России, где 25 октября солдат-срочник расстрелял сослуживцев, могла стать результатом нервного срыва.
Об этом после случившегося сообщили в Министерстве обороны РФ.
"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва", – отметили в ведомстве.
В Минобороны утверждают, что срыв у военнослужащего случился на личной почве и не связан с прохождением военной службы.
Также стали известны некоторые обстоятельства произошедшего: вечером 25 октября (по местному времени) во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы начал стрелять по другим солдатам из табельного оружия.
Напомним, что в результате случившегося в поселке Горный восемь других военнослужащих погибли на месте. Еще двое были ранены.
На данный момент стрелок задержан.
Отметим, что ранее двое других российских военных погибли во время военных учений: экипаж пытался на танке преодолеть водную преграду на полигоне, но в результате неисправности бронетехника заглохла под водой.
В прошлом году "Сегодня" также сообщали о военных учениях Вооруженных сил РФ "Восток-2018", которые стали крупнейшими за последние 40 лет. В них приняли порядка 300 тыс. солдат и 36 тыс. единиц военной техники.
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