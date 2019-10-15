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Крупное ДТП с цементовозом в России: четверо погибших

15 октября, 12:42

Цементовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями под Калугой

Фото: МВД Калужской области

Фото: МВД Калужской области

На следующий день после смертельного ДТП в российском Подмосковье, трагическая дорожная авария при участии цементовоза произошла под Калугой.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Калужской области, ДТП случилось на дороге, соединяющей Калугу и трассу М3 "Украина".

На шоссе столкнулись три автомобиля, включая цементовоз, водитель которого не учел особенности своего автомобиля, дорожные и погодные условия и, выехав на встречную полосу, столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

В результате погибли четыре человека: водитель и пассажиры одной из легковушек. Обстоятельства аварии уточняются.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в России опрокинулся автобус с туристами, десятки людей пострадали. ДТП произошло у поселка Паново-Осаново в Нижегородской области. Также стало известно, что туристы из Саратовской области возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода.

А в сентябре в России произошло "огненное" ДТП с участием украинца. BMW под управлением украинца, живущего в Эстонии, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.

Смотрите также в сюжете, как автобус с украинцами попал в аварию на окраине Москвы:

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Россия ДТП столкновение дорожное происшествие

Источник: Сегодня

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