Крупное ДТП с цементовозом в России: четверо погибших

На следующий день после смертельного ДТП в российском Подмосковье, трагическая дорожная авария при участии цементовоза произошла под Калугой.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Калужской области, ДТП случилось на дороге, соединяющей Калугу и трассу М3 "Украина".
На шоссе столкнулись три автомобиля, включая цементовоз, водитель которого не учел особенности своего автомобиля, дорожные и погодные условия и, выехав на встречную полосу, столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
В результате погибли четыре человека: водитель и пассажиры одной из легковушек. Обстоятельства аварии уточняются.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях в России опрокинулся автобус с туристами, десятки людей пострадали. ДТП произошло у поселка Паново-Осаново в Нижегородской области. Также стало известно, что туристы из Саратовской области возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода.
А в сентябре в России произошло "огненное" ДТП с участием украинца. BMW под управлением украинца, живущего в Эстонии, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.
Смотрите также в сюжете, как автобус с украинцами попал в аварию на окраине Москвы:
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