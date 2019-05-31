Лавров резко ответил на "ядерные" обвинения США в адрес России
Американцы предполагают, что Россия проводила новые испытания тактического ядерного оружия, нарушив международные соглашения
Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал обвинения США, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания. Об этом он говорил по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.
Он считает домыслы США бредовыми, и что якобы Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний это подтверждает.
"Относительно заявлений о том, что Россия проводит ядерные испытания: бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами США", – сказал Лавров.
Как сообщалось, США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли предполагает, что Россия проводила новые испытания тактического ядерного оружия, нарушив международные соглашения.
Ранее госсекретарь Майкл Помпео подтвердил, что США надеются начать переговоры с Россией и Китаем для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями.
Также сообщалось, что Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия.
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