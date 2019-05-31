Лавров резко ответил на "ядерные" обвинения США в адрес России

Американцы предполагают, что Россия проводила новые испытания тактического ядерного оружия, нарушив международные соглашения

Фото: AFP

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал обвинения США, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания. Об этом он говорил по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Он считает домыслы США бредовыми, и что якобы Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний это подтверждает.

"Относительно заявлений о том, что Россия проводит ядерные испытания: бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами США", – сказал Лавров.

Как сообщалось, США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли предполагает, что Россия проводила новые испытания тактического ядерного оружия, нарушив международные соглашения.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео подтвердил, что США надеются начать переговоры с Россией и Китаем для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями.

Также сообщалось, что Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Лавров резко ответил на "ядерные" обвинения США в адрес России". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"