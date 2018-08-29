Лавров: США начинают "нагнетать страсти" вокруг сирийского Идлиба

Сегодня, 21:04

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной

фото AFP
фото AFP

Вашингтон "нагнетает страсти" вокруг сирийского Идлиба, несмотря на то, что у Дамаска не может быть химоружия, поскольку США и Франция его уже уничтожили, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Сейчас, когда американцы начинают нагнетать страсти вокруг Идлиба и вновь грозятся правительству (Сирии) карами, если оно применит химическое оружие, мы спросили: "Откуда же у него химическое оружие, если вы с французами и англичанами в прошлом году все уничтожили?". Знаете, что нам ответили? Нам американцы ответили: "Это сказали французы, мы так не говорили", – сказал Лавров.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США в это время наращивают на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракетИгорь Конашенков, пресс-секретарь Минобороны России, в понедельник заявил, что появление корабля США в Средиземном море наводит на мысль о возможном начале военных действий в поддержку повстанцев, воюющих против режима Асада.

Между тем, в НАТО подтвердили, что Россия проводит крупномасштабное наращивание военно-морского флота в Средиземном море. Об этом заявила представитель Альянса Оана Лунгеску. Во вторник, 28 августа, российские СМИ распространили информацию о крупнейшем военно-морском наращивании сил с момента вступления в сирийский конфликт в 2015 году. Уточняется, что подкрепление подошло в то время, когда Башар Асад заявил о подготовке нападения на последний крупный анклав повстанцев Идлиб на севере страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".
Сирия, США, лавров, химическое оружие, Идлиб

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