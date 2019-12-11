Ложь России о MH17: автор фейка цинично отреагировал на разоблачение

Фото: скриншот эфира "Первого канала"

Несмотря на то, что генеральный директор прокремлевского "Первого канала" Константин Эрнст признал ложнойинформацию о причастности Украины к крушению малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году, российский пропагандист Михаил Леонтьев не считает это ошибкой.

Именно в его программе "Однако" 14 ноября 2014 года показали "сенсационные спутниковые снимки" истребителя МиГ-29 ВВС Украины, который якобы и сбил лайнер.

"Мы с самого начала с Костей понимали, что это в какой-то мере интеллектуальная провокация. Никаких утверждений, что то, что мы говорим – правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка?" – сказал Леонтьев одному из российских изданий 11 декабря.

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Комментируя слова Эрнста, он признал, что тот "может сказать все, что хочет".

"Я говорю за себя. Никаких ошибок не делал и то, что сейчас происходит, доказало, что я был прав", – добавил Леонтьев.

По его словам, версия была взята от неанонимного американского авиаэксперта Джорджа Билта, который, в свою очередь, не настаивал на ее доказательности.

Стоит отметить, что фейковый выпуск до сих пор доступен на сайте "Первого канала".

Ранее в этот же день в Кремле заявили, что данное разоблачение "не подрывает доверия" к "Первому каналу" и попытались оправдать появление фейкового сюжета о крушении рейса MH17.

Напомним, что после выпуска Леонтьева рядовые пользователи сразу же распознали очередной фейк кремлевских пропагандистов. Как еще Россия лгала о трагедии, жертвами которой стали почти 300 человек, вы можете узнать в статье "Фотошоп, воровство и "самолет с мертвецами": главные фейки Кремля о гибели MH17" на нашем сайте.

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