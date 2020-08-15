Лукашенко призвал увольнять бастующих рабочих

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что рабочих, участвующих в протестах из-за фальсификаций на последних выборах в Беларуси, надо увольнять. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс".

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"Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, ревется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут – пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе – везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно", – сказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что главное для страны, чтобы работала экономика.

"Если будет работать экономика, в сотый раз повторяю: никакие политические дрязги и игры нам не страшны. Это понимают и наши противники. Поэтому они взялись раскачивать обстановку в трудовых коллективах", - сказал он.

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Президент Беларуси также назвал забастовки "ножом в спину".

"Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" – сказал он.

В то же время, сотрудники крупнейших телеканалов Беларуси заявили на фоне массовых протестов, что будут принимать решение о приостановке работы. Так, 17 августа состоится собрание коллектива Белорусского телевидения, на котором и будет принято решение.

Между тем, у здания двух крупнейших государственных телеканалов – "Беларусь 1" и ОНТ, проходят протесты, на которых собралось сотни людей.

Ранее Лукашенко, комментируя акции протеста в стране, обратился к людям с призывом не выходить на улицы, назвав протестующих "пушечным мясом".

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Видео: tut.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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