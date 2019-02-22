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Лукашенко верит, что Россия не нарушала ДРСМД

Сегодня, 13:45

Лукашенко высказал опасения о возможном размещении в Европе американских ракет

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: AFP
Лукашенко верит, что Россия не нарушала ДРСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6d/274/5c6e6d2743bb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6d/274/5c6e6d2743bb2.jpg Россия Лукашенко высказал опасения о возможном размещении в Европе американских ракет

Президент Белоруси Александр Лукашенко высказывает опасения о возможном размещении в Европе американских ракет в связи с ситуацией вокруг выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщают беларусские СМИ.

Лукашенко заявил, что верит в то, что Россия не нарушала ДРСМД и подчеркнул что разрыв договора – "это катастрофа, особенно для нас".

"Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом – сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией об ответных мерах", – заявил Лукашенко.

Напомним, в НАТО возмущены угрозами президента РФ Владимира Путина развернуть ракеты в сторону США, если американские ракеты окажутся в Европе.

Выступая перед Федеральным собранием, Путин поднял вопрос ракетного кризиса в связи с выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он прогнозируемо обвинил во всех нарушениях договора именно американцев и пообещал зеркальный ответ в случае появления американских ракет в Европе. Кроме того, Путин рассказал о ядерной концепции России и превентивном ударе.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. Приостановила действие Договора и Москва.

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом".

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Тег Россия, Беларусь, ракеты, ДРСМД

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Источник:

БЕЛТА

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