Коронавирус: Беларусь уже обогнала Украину, но Лукашенко нашел позитив

В Беларуси зараженных коронавирусом уже официально 4204, то есть больше, чем в Украине (4161), при том что население Беларуси вчетверо меньше. Однако пандемия коронавирусной болезни COVID-19 является хорошим поводом для практикующих пагубные привычки задуматься о своем образе жизни, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом, как сообщили в его пресс-службе, он заявил 16 апреля на правительственном совещании.

Обсуждая вопросы амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, Лукашенко поднял тему распространения коронавируса и указал на наиболее уязвимые категории граждан.

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"Для наркоманов и курцов – это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок – подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", – сказал Лукашенко.

По состоянию на 16 апреля, в Беларуси зафиксировано более 4,2 тысячи человек с COVID-19, включая почти 200 детей. 65 пациентов находятся в реанимации на ИВЛ. Несмотря на то, что ранее на этой неделе Лукашенко заявил, что в его стране не умер ни один человек от коронавируса, официально болезнь отняла уже 40 жизней.

При этом жесткие меры карантина он вводить отказывается, объясняя это разгаром посевной.

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