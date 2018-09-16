Масштабное танковое наступление и удар "Ураганами": видео учений "Восток-2018" в России

Россия на масштабных военных учениях "Восток-2018" отработала удары из артиллерии и реактивных систем, авианалет, а довершила все крупным танковым наступлением, об этом пишет Минобороны РФ.

На полигоне Цугол российские военные отработали совместные действия танковых и мотострелковых подразделений, в которых были задействованы не только "40-тонники", но и БМП. Тяжелая техника наносила одновременные удары.

С небывалым размахом прошли стрельбы и расчетов буксируемых гаубиц "Мста-Б" ки САУ "Аация". Большое количество артиллерии было выстроено в линию и работали одновременными выстрелами.

Также появились кадры масштабной стрельбы реактивной артиллерии РСЗО "Ураган". На видео можно увидеть мощнейший залп ракетами. Российские военные по задумке учений нанесли удар по важным объектам условного противника.

Мотострелки 5-й армии Военного восточного округа (ВВО) остановили наступление условного противника рамках одного из эпизодов маневров "Восток-2018" на полигоне Бикинский. Подразделения войсковой противовоздушной обороны отразили налет авиации условного противника, задействовав расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 "Шилка" и ПЗРК "Игла". Артиллеристы, вооруженные РСЗО "Град" и минометами "Сани", совершив маневр, нанесли огневое поражение противнику. Находясь в обороне, они выполнили задачи по нанесению максимальных потерь условному противнику и нарушению его боевых порядков для перехода в контратаку. Было задействовано более 200 единиц военной и специальной техники и более 1,7 тыс. военнослужащих.

Также по объектам условного противника нанесла удар и оперативно-тактическая авиация. Летчики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометание снарядов различного калибра. Экипажи самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации Су-30СМ, Су-34, Су-24М и Су-25 уничтожили мишени, обозначавшие батарею артиллерийских орудий, колонну танков и мотопехотную роту условного противника на марше. Координаты целей летный состав получал в воздухе от экипажей самолетов-разведчиков Су-24МР.

Напомним, в России 11 сентября начались масштабные военные учения "Восток-2018", которые на западе называют подготовкой к большой войне. В Минобороны РФ отмечали, что к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Ранее на такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".

Такие опасения Альянса разделяет и украинский военный эксперт Олег Жданов, который в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, чем опасны маневры РФ "Восток-2018". По его мнению, Россия отрабатывает способы ведения большой войны.

В то же время спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что нет никакой подготовки к масштабному конфликту. "Мы эти заявления (о подготовке к масштабному конфликту. – Ред.) слышали от представителей НАТО и некоторых стран-членов. Учения "Восток-2018" проводятся далеко от зоны ответственности НАТО и Евроатлантики и никак не влияют на безопасность ее стран-членов".