Наводнение в Сибири: пропавшими без вести считаются восемь человек

Стихия унесла жизни 25 людей

В Иркутской области восемь человек все еще считаются пропавшими без вести после сильного наводнения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

"По состоянию на 21 июля, обнаружены погибшими 25 человек, из них в Нижнеудинском районе – 5 человек, в Тулуне и Тулунском районе – 19, в Тайшетском районе – один человек. Числятся без вести пропавшими 8 человек", - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе остается подтопленным один населенный пункт – город Тулун с 16 жилыми домами и населением 40 человек. В городе ведется откачка воды из частных подворий и просушка административных зданий.

Ранее мы сообщали, что ликвидация последствий наводнения в Иркутской области, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.). Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.

Как мы уже писали, после предыдущего крупного наводнения в регионе, которое случилось в 2006 году, на реке Ия в городе Тулун в 2008 году возвели дамбу. Несмотря на прогнозы, что она должна была оградить город от наводнений на ближайшие 100 лет, сооружение оказалось бесполезным уже через 11 лет.

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