На сайте публикуют фото участников акции "За честные выборы" и ссылки на их соцсети

/ Фото: AFP

В России создали сайт с информацией о протестующих в Москве https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-08-04T10:02:00+03:00 Россия На сайте публикуют фото участников акции "За честные выборы" и ссылки на их соцсети

В России создали сайт с персональными данными участников масштабной несогласованной акции протеста, которая состоялась 27 июля в Москве. Вскоре там должна появиться информация о новых протестах третьего июля.

Автор сайта ugolovka.info неизвестен. На сайте публикуют имена участников митингов "За честные выборы", их фото и ссылки на страницы в социальных сетях.

Анонимные телеграмм-каналы сообщают, что такие публикации будут продолжаться. На очереди – участники акций в Москве и Санкт-Петербурге, которые состоялись третьего июля. Информацию об участниках акций протеста, вероятно, собирают с помощью камер наружного наблюдения.

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Это не первый раз. Такие проекты возникали и раньше. Например, в 2017 году неизвестные создали сайт с фотографиями участников митинга против коррупции. Сейчас он не работает.

Телеграмм-каналы называют сайт ugolovka.info ответом проекта "Сканер". Тот фиксировал сотрудников спецслужб, которые принимали участие в разгоне митинга "За честные выборы".

Напомним, в субботу, третьего августа, в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму силовики задержали уже 828 человек.

Кроме того, сообщалось, чтобы разогнать акцию протеста за свободные выборы в стране, правоохранители применили физическую силу – жестоко били людей дубинками, есть пострадавшие.

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