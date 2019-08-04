В России создали сайт с информацией о протестующих в Москве

В России создали сайт с персональными данными участников масштабной несогласованной акции протеста, которая состоялась 27 июля в Москве. Вскоре там должна появиться информация о новых протестах третьего июля.
Автор сайта ugolovka.info неизвестен. На сайте публикуют имена участников митингов "За честные выборы", их фото и ссылки на страницы в социальных сетях.
Анонимные телеграмм-каналы сообщают, что такие публикации будут продолжаться. На очереди – участники акций в Москве и Санкт-Петербурге, которые состоялись третьего июля. Информацию об участниках акций протеста, вероятно, собирают с помощью камер наружного наблюдения.
Это не первый раз. Такие проекты возникали и раньше. Например, в 2017 году неизвестные создали сайт с фотографиями участников митинга против коррупции. Сейчас он не работает.
Телеграмм-каналы называют сайт ugolovka.info ответом проекта "Сканер". Тот фиксировал сотрудников спецслужб, которые принимали участие в разгоне митинга "За честные выборы".
Напомним, в субботу, третьего августа, в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму силовики задержали уже 828 человек.
Кроме того, сообщалось, чтобы разогнать акцию протеста за свободные выборы в стране, правоохранители применили физическую силу – жестоко били людей дубинками, есть пострадавшие.
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