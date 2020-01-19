Медведев рассмешил соцсети интервью в "самом идиотском кресле": видео

Дмитрий Медведев. Фото: скриншот

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, который на прошлой неделе подал в отставку с занимаемой должности, попал в курьез.

На прокремлевском телевидении вышло интервью с экс-главой правительства, которое он дал, сидя в нелепом кресле с белой лохматой накидкой. На это обратил внимание редактор издания "Медуза" Кевин Ротрок.

"В новом интервью Дмитрий Медведев объясняет, что его отставка с поста премьер-министра не является ничем особенным. Затем, в медведевском стиле камера отдаляется, показывая, что он сидит в самом идиотском кресле в истории. Легенда", - пишет Ротрок.

Многие комментаторы согласились, что стул действительно выглядит нелепо.

Напомним, что 15 января, вскоре после ежегодного обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил о сложении полномочий премьер-министра. Недолго думая, Путин поручил создать для него новую должность заместителя председателя Совета безопасности страны.

На следующий же день Госдума избрала нового главу правительства – им стал руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин. Путин сразу же подписал указ о его назначении. Российский политолог Дмитрий Орешкин объяснил сайту "Сегодня", почему выбор пал именно на этого человека.

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