Месть за Крым или убийство наемниками "Вагнера": реакция соцсетей на смерть россиян в Африке

Орхан Джемаль выступал за возвращение Украине оккупированного Россией Крыма и прекращение войны на Донбассе

Убийство в Центральноафриканской Республике троих известных российских журналистов – журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко – вызвала активную реакцию пользователей соцсетей.

Несмотря на официальную версию смерти россиян – вооруженное ограбление местными бандитами, комментаторы строят свои предположения о том, что стало истинной причиной убийства членов съемочной группы.

По словам Мирослава Гая, бывшего участника АТО на Донбассе, волонтера и офицера резерва 95-й ОДШБ ВСУ, журналисты отправились снимать фильм о частной военной компании "Вагнер", ранее засветившейся в Центральной Африке.

Гай напомнил, что журналист Орхан Джемаль выступал за возвращение Украине оккупированного Россией Крыма и прекращение войны на Донбассе, поэтому его убийство было "устранением".

Впрочем, посетители странички волонтера в Facebook считают, что тележурналистов подставили под удар местного населения.

Другие пользователи соцсетей уверены, что именно расследование деяний ЧВК "Вагнер" и стали причиной смерти журналистов.

Напомним, наемники "Вагнера" ранее засветились в боях на украинском Донбассе, когда они воевали на стороне боевиков т.н. "Л/ДНР", и в Сирии, где они сражались на стороне диктатора Башара Асада и потеряли убитыми около 200 человек.