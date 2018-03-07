Месячник российской авиации: соцсети высмеяли очередное крушение в России

Сегодня, 14:59

В сети злорадно отметили падение вертолета в Чечне

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Падение российского вертолета на юге Чечни, которое произошло на следующий день после масштабной авиакатастрофы возле военной авиабазы в Сирии, стало поводом к сарказму и злорадству в социальных сетях.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные сообщения и комментарии пользователей.

Стоит напомнить, что, по предварительным данным, собранным российскими журналистами, упавший вертолет принадлежал пограничной службе ФСБ РФ и в нем погибли как минимум восемь человек.

Также сообщалось, что вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе республики, граничащем с Грузией. По неподтвержденным сообщениям, машина принадлежала одной из российских спецслужб.

Позже в сети сообщили, что в результате крушения погибли пять человек, еще двое выжили.

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Напомним, ранее соцсети буквально взорвались злорадными комментариями по поводу крушения самолета в Сирии и гибели десятков офицеров.
Россия, крушение, вертолет, Чечня, соцсети, социальные сети
Источник:

"Сегодня"

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