МИД Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войны

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Министерство иностранных дел Польши обвинило президента России Владимира Путина в искажении результатов Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

Речь идет о словах Путина, сказанных во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда он сказал, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны".

"Они намекают на пропагандистские сообщения сталинской эпохи тоталитаризма, уже осужденные даже советским лидером Никитой Хрущевым", – сказано в сообщении.

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В МИД добавили, что российский президент подрывает совместную работу историков, а также достижения его предшественников – Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые пытались "найти путь истины и достичь примирения" в польско-российских отношениях.

В ведомстве отметили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша старалась выстраивать нейтральные отношения как с Германией, так и с СССР. Однако Советский Союз сделал прямые шаги, чтобы развязать войну, и сделал это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола.

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В результате более половины территории довоенной Польши оказалось под оккупацией Советского Союза, а жертвами репрессий стали 566 тыс. человек (убиты, арестованы или депортированы), говорится в заявлении МИД Польши.

Напомним, польское правительство планирует потребовать у Германии репарации за Вторую мировую войну.

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