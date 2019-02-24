Мирный договор по Курилам: Лавров припомнил Японии итоги Второй мировой войны

Глава МИД РФ жестко высказался относительно планов Токио заключить договор на своих условиях

Сергей Лавров. Фото: AFP

Мирный договор по Курилам: Лавров припомнил Японии итоги Второй мировой войны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ebc/bfa/5c6ebcbfa5725.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ebc/bfa/5c6ebcbfa5725.jpg 2019-02-24T11:50:46+02:00 Россия Глава МИД РФ жестко высказался относительно планов Токио заключить договор на своих условиях

На сегодняшний день условия для мирного договора между Россией и Япония полностью отсутствуют по территориальному спору относительно Курильских островов. Москва не собирается заключать никаких договоров на условиях Токио. Об этом заявил в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу "Феникс" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он дал понять, что Москва не пойдет на условия Токио по договору, на что уже якобы намекает японская сторона.

"Если мы посмотрим на реальную ситуацию, (премьер-министр Японии) Синдзо Абэ, выступая в парламенте, говорит, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях. Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение. Ни президент России Владимир Путин, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давал оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений. То, что в Сингапуре в ходе встречи на полях саммита "Большой двадцатки" Путин и Абэ объявили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе декларации 1956 года, говорит об обратном: мы ведем разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа", – сказал Лавров.

По его словам, Россия хочет при заключении мирного договора признания Японией итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды.

"Достаточно странно, что наши японские коллеги не хотят соглашаться с итогами Второй мировой войны в том виде, в каком они закреплены в уставе ООН. Там сказано, что все, что сделали державы-победительницы, не обсуждается. Даже если у японцев есть своя интерпретация Сан-Францисского мирного договора и других документов, касающихся этого региона, устав ООН они ратифицировали, а отзывать свою ратификацию некорректно", – подчеркнул глава МИД РФ.

Российский министр добавил, что Москва будет продолжать работу над достижением условий для подписания мирного договора, однако "пока эти условия отсутствуют полностью".

Напомним, ранее японский премьер Синдзо Абэ сделал жесткое заявление по южным Курилам, сказав, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов и на этой основе заключить мирный договор.

Кроме того, как стало известно, Япония настроилась на "новую эру" отношений с Россией. Правительство Японии выразило намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.

Также сообщалось, что в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Абэ обещал, что после передачи японцам являющихся частью Курильской гряды островов Шикотан и Хабомаи, на них не будут строить американские военные базы.

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