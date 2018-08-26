Митингу сторонников Навального не быть: власти Москвы отклонили заявку

Сегодня, 20:28

В Москве объяснили, что на это был ряд причин

Акции протеста в России. Фото: AFP
Акции протеста в России. Фото: AFP

Власти Москвы не согласовали заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведение шествия-митинга в центре Москвы 9 сентября. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

По его слова, после детального изучения заявки, власти приняли решение не согласовывать ее по многим причинам.

"В первую очередь, заявка была подана на 9 сентября, а в этот день в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города, так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно", – сообщил Черников.

Он также добавил, что сторонникам Навального не было предложено альтернативной площадки проведения акции из-за того, что "организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация, в том числе и по вопросам, не касающихся темы заявки".

Мы сообщали, что вчера, 25 августа, в Москве напали на волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального. Потерпевший написал заявление о нападении в полицию.

Напомним, российского оппозиционного политика Навального по неизвестным причинам задержали в Москве 25 августа.

Также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила подробности задержания Навального. Она предположила, что всё произошло в рамках протокола от 31 января 2018 из-за митинга 28 января.
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