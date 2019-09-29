Многотысячный митинг против репрессий в Москве: детали и фото

В Москве проходит митинг в поддержку участников предыдущих демонстраций, которые были задержаны либо приговорены к реальным тюремным срокам.

В 15:00 в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова начался митинг в поддержку фигурантов "Московского дела", которые сейчас находятся в тюрьме.

По данным Белого счетчика через рамки прошли 17,8 тысяч человек.

"Сегодня мы вышли не только за тех, кого посадили, мы вышли за себя. Мы не хотим, чтобы нас запугивали. Мы не боимся и покажем это", – звучало со сцены.

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Участники акции требуют прекращения уголовных дел против людей, которых задержали на акции протеста 27-го июля.

"Политзаключенные, которые находятся в тюрьме нуждаются в поддержке. Мы уже поняли, что власть реагирует на количество и гражданские выступление" -, сказала одна из участниц акции

Сейчас семь человек под следствием, шесть осуждены.

Акция протеста против политических репрессий в отношении демонстрантов организована Либертарианской партией России.

На мероприятие установлены металлоискатели, а также виднеются флага оппозиционных движений различных направлений. Среди них также замечены освобожденные фигуранты "московского дела" и российский оппозиционер Алексей Навальный.

Кроме того, одиночные акции проходят и в других российских городах: Новосибирске, Новокузнецке, Ярославле и других.

Напомним, что среди осужденных оказался и активист Константин Котов, который публично выступал против войны с Украиной и поддерживал украинских политзаключенных. Его приговорили к четырем годам лишения свободы за неоднократное "нарушение правил проведения митингов".

После этого освобожденные из российского плена украинские моряки собрали для активиста деньги – 12,4 тыс. украинских гривен и 25,85 тыс. российских рублей.

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