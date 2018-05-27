Мощь залпа российской подлодки оценили в 160 Хиросим

Сегодня, 06:20

Военный эксперт из США выдал интересный анализ испытаний 

Скриншот
Скриншот

Общая мощность взрыва боезарядов в ходе пуска ракет Р-30 "Булава-30" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" оценивается в 2400 килотонн, что эквивалентно мощности ядерного заряда, взорванного американцами в японском городе Хиросима в 1945 году.

Об этом в своем Twitter заявил директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

"Четыре [ракеты] запущены за 20 секунд. Все 16 могут запускаться за 1 минуту. 4 БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок – Ред.) могут доставить в общей сложности 24 боеголовки РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения – Ред.) общей мощностью 2400 килотонн (эквивалент 2400 тысяч тонн тротила), что равно 160 "хиросимам", – написал эксперт.

screenshot_2_162

Как известно, 22 мая 2018 года головной корабль проекта 955 "Борей" – атомная подлодка "Юрий Долгорукий" произвела из подводного положения успешный запуск четырех баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Залповая стрельба сразу четырьмя БРПЛ из подводного положения в России проводилась впервые.

Ранее сообщалось, что крылатая ракета неограниченной дальности, которую продемонстрировал российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, на самом деле не работает, так как не прошла испытания.

Впрочем, это не помешало России похвастаться запуском гиперзвуковой ракеты "Кинжал" и заявить, что в ходе испытания якобы подтвердились ее тактико-технические характеристики и временные показатели.
Россия, оружие, подлодка, ракеты, испытания
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: facebook.com/mod.mil.rus

У границ Украины развернули российские ракетные комплексы "С-300"

Вчера, 13:30

Также были привлечены зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"

Донбасс

Фото: gettyimages

Россия создает заградотряды от боевиков "ДНР"

Вчера, 10:29

На случай наступления ВСУ боевиков предупредили - путь в Россию им будет закрыт
Загрузка...

Россия

Макрон и Путин. Фото: AFP

Путин неожиданно "подрос" на встрече с Макроном: опубликовано фото

Вчера, 05:25

В сети удивлены, как российский лидер смог поравняться с президентом Франции

Политика

Ядерное оружие РФ. Фото: facebook.com/rvsn.press

Джемилев: В Москве подтвердили – Россия завезла в Крым ядерное оружие

25 Мая, 16:46

Политик рассказал, сколько там находится боеголовок и где они размещены
Загрузка...