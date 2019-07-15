Раненым украинским морякам предоставят дополнительную медицинскую поддержку
Денисова и Москалькова также обсудили вопросы предоставления независимых докторов политзаключенным
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что раненным украинским военнопленным морякам будет предоставлена дополнительная медицинская поддержка при необходимости. Об этом Денисова сказала на совместной пресс-конференции с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
"Что касается наших моряков, которые находятся в Лефортово – наших раненных моряков Василия Сороки, Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, которые нуждаются еще в дополнительной медицинской поддержке, то она им будет обеспечена. Когда именно, они определяться в ее необходимости, в том числе для Юрия Будзыло для того, чтобы был контроль, поскольку у него есть такая болезнь как сахарный диабет", - заявила Денисова.
Также она сказала, что есть необходимость в проведении косметологической операции для Сороки, "но пока он не подтверждает возможность и необходимость ее проведения".
"Как только он будет готов на это, будут приняты какие-то решения", - сказала Денисова.
"Эйдер Андрей – тоже у него есть осколочные еще ранения, но тоже пока нет показаний врачей на проведение. Проговорили, что Андрею Артеменко будет предоставлена возможность обследования офтальмологом и продолжиться контроль за сахаром в крови у Юрия Будзыло", – сказала Денисова.
Людмила Денисова и Татьяна Москалькова также обсудили вопросы содержания и необходимость предоставления независимых докторов политзаключенным Эдему Бекирову, Павлу Грибу, Владимиру Балуху, Владимиру Дудке и Станиславу Клыху.
"По некоторым нашим гражданам, которых я сейчас назвала, есть расхождения медицинских заключений разных докторов Украины и разных докторов Российской Федерации. Например, по Павлу Грибу", – сообщила Денисова.
Украинский омбудсмен отметила, что Гриб был вывезен в Ростовский диагностический центр, но там не подтверждается необходимость проведения операции.
"Мы договорились о том, что будет рассмотрена возможность предоставления независимых докторов, которые бы приняли какое-то решение, дали какие-то рекомендации о необходимости таких исследований и такой операции", – сказала она.
Также была обговорена необходимость привлечения независимого доктора для Эдема Бекирова во исполнение решения Европейского суда по правам человека от 10 июля.
Напомним, ранее Украина и Россия договорились создать рабочую группу по освобождению удерживаемыхвпенитенциарных учреждениях.
Как мы уже писали, ранее Москалькова посещала Киев в марте, когда состоялся суд над этапированным из Херсона главным редактором "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Раненым украинским морякам предоставят дополнительную медицинскую поддержку". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"