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Раненым украинским морякам предоставят дополнительную медицинскую поддержку

15 июля, 15:39

Денисова и Москалькова также обсудили вопросы предоставления независимых докторов политзаключенным

Москалькова и Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Москалькова и Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что раненным украинским военнопленным морякам будет предоставлена дополнительная медицинская поддержка при необходимости. Об этом Денисова сказала на совместной пресс-конференции с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Что касается наших моряков, которые находятся в Лефортово – наших раненных моряков Василия Сороки, Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, которые нуждаются еще в дополнительной медицинской поддержке, то она им будет обеспечена. Когда именно, они определяться в ее необходимости, в том числе для Юрия Будзыло для того, чтобы был контроль, поскольку у него есть такая болезнь как сахарный диабет", - заявила Денисова.

Также она сказала, что есть необходимость в проведении косметологической операции для Сороки, "но пока он не подтверждает возможность и необходимость ее проведения".

"Как только он будет готов на это, будут приняты какие-то решения", - сказала Денисова.

"Эйдер Андрей – тоже у него есть осколочные еще ранения, но тоже пока нет показаний врачей на проведение. Проговорили, что Андрею Артеменко будет предоставлена возможность обследования офтальмологом и продолжиться контроль за сахаром в крови у Юрия Будзыло", – сказала Денисова.

Людмила Денисова и Татьяна Москалькова также обсудили вопросы содержания и необходимость предоставления независимых докторов политзаключенным Эдему Бекирову, Павлу Грибу, Владимиру Балуху, Владимиру Дудке и Станиславу Клыху.

"По некоторым нашим гражданам, которых я сейчас назвала, есть расхождения медицинских заключений разных докторов Украины и разных докторов Российской Федерации. Например, по Павлу Грибу", – сообщила Денисова.

Украинский омбудсмен отметила, что Гриб был вывезен в Ростовский диагностический центр, но там не подтверждается необходимость проведения операции.

"Мы договорились о том, что будет рассмотрена возможность предоставления независимых докторов, которые бы приняли какое-то решение, дали какие-то рекомендации о необходимости таких исследований и такой операции", – сказала она.

Также была обговорена необходимость привлечения независимого доктора для Эдема Бекирова во исполнение решения Европейского суда по правам человека от 10 июля.

Напомним, ранее Украина и Россия договорились создать рабочую группу по освобождению удерживаемыхвпенитенциарных учреждениях.

Как мы уже писали, ранее Москалькова посещала Киев в марте, когда состоялся суд над этапированным из Херсона главным редактором "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским.


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Тег Денисова, Москалькова, пленные моряки

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Источник:

УНИАН

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