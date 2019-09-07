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Москалькова: Работа по обмену заняла три года

7 сентября, 15:01

У большинства освобожденных не имелось при себе паспортов по различным причинам, отметила российский омбудсмен

/ Фото: Getty Images

Над обменом пленными между Украиной и Россией, который состоялся сегодня, работали долгих и тяжелых три года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"За этим днем (стоит – ред.) огромный трехлетний труд большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания", – сказала Москалькова в эфире одного из российских телеканалов.

По ее словам, "техническая работа была очень непростая".

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"У большинства приземлившихся сегодня в России и Украине не имелось паспортов по различным причинам. Была неразбериха и пришлось проделать большую работу, чтобы запросить соответствующие документы и определить юридический статус этих людей", – отметила Москалькова.

По словам омбудсмена, она считает произошедший обмен началом большой гуманитарной миссии. "Я очень надеюсь, что это – начало большой гуманитарной широкомасштабной миссии, которая создана двумя президентами", – заявила Москалькова.

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Обмен пленными с Россией: спецвыпуск "Сегодня" онлайн
Фото: Facebook Валентина Рыбина

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Напомним, что сегодня в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с пленными украинцами, которых незаконно удерживали власти РФ.

С полным списком освобожденных украинцев можно ознакомиться здесь.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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