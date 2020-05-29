Москвичи бунтуют под российским МВД: десятки задержанных (фото, видео)

Россияне выходят с одиночными пикетами, но их тут же хватают силовики

В Москве, где ранее в этом году водитель-дальнобойщик в знак протеста в одиночку перекрыл центр города, снова неспокойно.

На этот раз люди вышли в поддержку журналиста и депутата Мосгордумы Илью Азара, задержанного во время пикета. Он выражал поддержку арестованному Владимиру Воронцову.

Последний основал правозащитный проект "Омбудсмен полиции" и отстаивал права российских силовиков. При этом его самого обвинили в шантаже и создании порнографии – он якобы вымогал у полицейского деньги за нераспространение эротического видео с его участием.

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26 мая Илья Азар вышел с одиночным пикетом под здание МВД с требованием освободить правозащитника и был задержан, но в тот же день освобожден. 28 мая он снова вышел с протестом. На этот раз его арестовали на 15 суток за повторное нарушение правил проведения пикета.

В тот же день в Москве начали выходить с одиночными протестами и другие люди – некоторых из них задержали. В связи с этим 29 мая у здания ГУ МВД в Москве вновь начались пикеты – их участники требуют освободить Азара и задержанных активистов.

Вместо этого начались новые аресты, среди задержанных – не менее 20 людей, включая других московских депутатов Михаила Тимонова и Сергея Митрохина, а также помощницу последнего. Задержаны и немало активистов и журналистов.

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В Санкт-Петербурге 28 мая также пытались провести пикеты, которые тоже закончились задержаниями.

Эти демонстрации могут перерасти в нечто похожее на массовые митинги за прозрачные выборы в Мосгордуму, которые охватили российскую столицу прошлым летом, а потом продолжились, но уже с требованием освободить осужденных активистов.

Также мы писали о протестах в поддержку другого российского журналиста – Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики при задержании. Но благодаря большой поддержке и давлению со стороны общественности его в конце концов отпустили, а дело закрыли.

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