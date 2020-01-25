В центре Москвы дальнобойщик перекрыл улицу от безысходности: чем все закончилось

В центре Москвы водитель-дальнобойщик устроил акцию протеста: Виктор Синебрюхов перегородил своим грузовиком улицу Бауманскую, требуя выплатить зарплату, которую ему задержал работодатель.

Этот протест привел к тому, что его работодателем заинтересовались в Следственном комитете и Роструде, а самому водителю выплатили часть долга, сообщает Telegram-канал Baza.

"Я сам из Новокузнецка. Работу в Ростове-на-Дону нашел через интернет. 4 ноября выехал, 6-го начал работать. Первые три месяца нормально у них было. Но тут мне приходит зарплата – 13 тысяч (5100 гривен). А должны были 50-60 тысяч (20-25 тысяч гривен) прийти, мы оговаривали это. На мои вопросы руководство сказало, что все нормально, вот такая у тебя зарплата. Я сказал, что прямо сейчас машину брошу. Мне говорят: бросай, нам какая разница", – рассказал водитель.

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Виктор Синебрюхов. Фото из соцсетей

По словам дальнобойщика, дорогу он перекрыл от безысходности – они с женой воспитывают семерых детей.

"Увольнять меня не стали. А за что? Что я сделал? Меня сотрудники полиции даже чаем напоили, сырником накормили, большое им спасибо, с пониманием отнеслись. Не то, что некоторые прохожие, которые хотели меня скинуть с машины и обещали избить за то, что им приходится идти до работы пешком", – добавил мужчина.

В результате полицейские выписали протестующему штраф за перекрытое движение. В подобных случаях размер взыскания составляет около пяти тысяч гривен.

"По документам руководство отправило меня в отпуск с 24 января до 9 февраля. Прислали 15 тысяч отпускных и еще 26 – какая-то премия. Я спросил их: это премия за то, что я залез на грузовик? Они не ответили", - резюмировал водитель.

Напомним, ранее в России провели опрос, согласно которому более половины россиян выступили за отставку правительства Дмитрия Медведева.

Одним из факторов недовольства жителей РФ стала заморозка накопительной части пенсии, которая сперва пошла на незаконную аннексию Крыма, а потом – на выплату нынешних пенсий.

Позже стало известно, что треть россиян считает, что в их городах могут пройти протесты по социальным причинам – то есть против падения уровня жизни либо в защиту своих прав, однако участвовать в них готов лишь каждый четвертый.

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