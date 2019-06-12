В Москве задержали более 400 человек на акции в поддержку Голунова
Голунова обвиняют в попытке сбыта наркотиков
В центре Москвы на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова задержали более 400 человек, среди них много журналистов. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Массовые акции прошли в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Благодаря большой поддержке и давлению со стороны общественности Голунова в конце концов отпустили, а дело против него закрыли.
Ранее сообщалось о почти сотне задержанных. Среди задержанных журналисты "Коммерсанта", "МБХ-Медиа", "Медузы", "Дождя", "Ведомостей", Reuters, Der Spiegel, The Village и других изданий. Также задержали российского оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, что 6 июня Иван Голунов был задержан в центре Москвы. Позже полицейские заявили, что при себе и дома мужчина хранил наркотики.
На суде защита журналиста указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских и допускала, что во время задержания правоохранительные органы подкинули наркотики.
Как мы уже писали, с момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.
Позже также стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые якобы нашли у Голунова, были обнаружены ДНК нескольких человек.
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