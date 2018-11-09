Москвичи: налоги мы платим, но правительству надо меньше воровать

Сегодня, 06:28

Часть респондентов отметила, что "уровень налогообложения должен соответствовать европейскому", и предложила ввести налог на бездетность


Известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV очередной опрос среди россиян.

На вопрос, надо ли расширять перечень налогов в России, часть респондентов ответила отрицательно, добавив, что "надо меньше воровать". Другая же отметила, что "уровень налогообложения должен соответствовать европейскому, если мы хотим жить как в Европе", и предложила ввести налог на бездетность "для увеличения рождаемости".

Какие налоги готовы платить россияне, чтобы помочь правительству найти деньги, поинтересовалась журналистка София Лисичкина.

"Хоть и маленькие у нас зарплаты и пенсии, но мы налоги платим честно", – заверяет пенсионерка, – "А за правительство думать не могу".

"Мы уже платим все, что можно оплатить", – говорит молодая девушка. 

Другая девушка, будущий экономист, предложила ввести налог на излишний доход. "К примеру обозначить какую-нибудь верхнюю границу, и тогда уже изымать больший процент налога, чем с тех, кто зарабатывает исключительно прожиточный минимум", – говорит россиянка.

"Я бы вообще отменила все налоги. А депутатам уменьшить зарплаты. Вот и деньги появятся", – считает еще одна женщина. 

"А что налога с доходов недостаточно, НДС недостаточно? Дорожного налога, автомобильного? На что правительству деньги? Я и так все плачу. Куда еще больше? Но у нас еще не очень большой налог. В Европе налог на зарплату составляет 50%", – заверяет москвич. – "Если мы хотим жить, как в Европе – давайте платить все налоги. Должны быть деньги на дороги, на нормальное здравоохранение".

Пенсионерка отметила, что нужно ввести налог на бездетность: "Потому что нужно рождаемость повышать". 

"Вводить налоги не обязательно. Правительству нужно перестать воровать", – говорит еще один москвич. – "Нужно в каждой отрасли понять, куда утекают деньги".

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Ранее журналист София Лисичкина поинтересовалась у россиян, можно ли считать очередные американские санкции против РФ началом новой холодной войны и кто в ней победит, учитывая негативный опыт СССР, считавшегося сверхдержавой, чего не скажешь о современной России? Москвичи заявили, что холодная война не прекращалась.

А на вопрос "Как собираетесь выживать, если рубль упадет?" большинство опрошенных москвичей признались, что у них нет рецептов выживания, возложив ответственность за происходящее в экономике страны на правительство. По их мнению, "власть вырастила инертное поколение", но это не означает, что революционных событий удастся избежать.
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Источник:

"Сегодня"

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