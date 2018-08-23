Москвичи о новых санкциях США: холодная война не прекращалась

Сегодня, 07:50

22 августа вступили в силу очередные американские санкции против России


Известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV очередной опрос среди москвичей.

22 августа вступили в силу очередные американские санкции против России. Журналистка София Лисичкина поинтересовалась у россиян, можно ли считать эти действия началом новой Холодной войны, и кто в ней победит, учитывая негативный опыт СССР, считавшегося сверхдержавой, чего не скажешь о современной России?

"В данный момент война ведется только в экономическом плане, а не с применением военной силы. Я считаю, что агрессия против России", – говорит один из опрошенных.

"Давно уже идет холодная война, она не прекращалась", – заявил еще один москвич.

"Санкции повлияют, но будем надеяться, что мы это достойно преодолеем", – добавляет женщина.

"Сейчас прерываются дипломатические, торговые и культурные контакты между странами. В конце концов, это может привести к тому, что мы не просто не будем понимать друг друга, а что не будет способов связаться друг с другом, что в конце концов может привести к конфликту", – отмечает россиянин. По его словам, санкции США уже повлияли на Россию. – "Давление будет и дальше. Пока, видимо, мы не выполним требования наших западных партнеров. Но эти требования не совсем оптимальны для нашей внешней политики. Поэтому, скорее всего, ситуация и дальше будет находиться в тупике".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее на вопрос "Как собираетесь выживать, если рубль упадет?" большинство опрошенных москвичей признались, что у них нет рецептов выживания, возложив ответственность за происходящее в экономике страны на правительство. По их мнению, "власть вырастила инертное поколение", но это не означает, что революционных событий удастся избежать.

Ранее журналисты поинтересовалась у москвичей, а не пора ли России последовать примеру КНДР.

Также мы писали, что Сотник спросил у россиян, что они думают о гибели наемников ЧВК Вагнера в Сирии.

Кроме того, Саша Сотник поинтересовался у жителей российской столицы, верят ли они властям. Комментируя секретность госрасходов и доходов чиновников, москвичи заявили, что повлиять на это все равно не смогут. И лишь малая доля опрошенных высказала недовольство, подчеркнув, что "надо просто подождать, когда весь народ встанет и положит этому конец".
опрос, санкции, сотник, москвичи, саша сотник
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Захарова о санкциях США: "К сожалению, мы отвечаем"

Вчера, 18:18

В МИД России прокомментировали перспективу введения новых санкций США против РФ

Евросоюз

В Швейцарии заморозили российские активы. Фото: из открытых источнико

В Швейцарии из-за санкций США заморозили пять миллиардов долларов россиян - СМИ

22 Августа, 20:01

Такой шаг демонстрирует страх многих банков перед США, которые грозят наказанием за нарушение санкций
Загрузка...

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP/ MICHAL CIZEK

Климкин анонсировал расширение санкций ЕС против России

22 Августа, 14:37

Министр подчеркнул, что санкционное давление на РФ возрастает как со стороны США, так и Европы

США

Фото: Pixabay

Американский сенатор рассказал, когда Конгресс возьмется за "санкции из ада" против России

22 Августа, 11:55

Макконелл подчеркнул, что он лично заинтересован в принятии закона о новых жестких санкциях против РФ
Загрузка...