Москвичи о новых санкциях США: холодная война не прекращалась

Известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV очередной опрос среди москвичей.

22 августа вступили в силу очередные американские санкции против России. Журналистка София Лисичкина поинтересовалась у россиян, можно ли считать эти действия началом новой Холодной войны, и кто в ней победит, учитывая негативный опыт СССР, считавшегося сверхдержавой, чего не скажешь о современной России?

"В данный момент война ведется только в экономическом плане, а не с применением военной силы. Я считаю, что агрессия против России", – говорит один из опрошенных.

"Давно уже идет холодная война, она не прекращалась", – заявил еще один москвич.

"Санкции повлияют, но будем надеяться, что мы это достойно преодолеем", – добавляет женщина.

"Сейчас прерываются дипломатические, торговые и культурные контакты между странами. В конце концов, это может привести к тому, что мы не просто не будем понимать друг друга, а что не будет способов связаться друг с другом, что в конце концов может привести к конфликту", – отмечает россиянин. По его словам, санкции США уже повлияли на Россию. – "Давление будет и дальше. Пока, видимо, мы не выполним требования наших западных партнеров. Но эти требования не совсем оптимальны для нашей внешней политики. Поэтому, скорее всего, ситуация и дальше будет находиться в тупике".

Ранее на вопрос "Как собираетесь выживать, если рубль упадет?" большинство опрошенных москвичей признались, что у них нет рецептов выживания, возложив ответственность за происходящее в экономике страны на правительство. По их мнению, "власть вырастила инертное поколение", но это не означает, что революционных событий удастся избежать.

Ранее журналисты поинтересовалась у москвичей, а не пора ли России последовать примеру КНДР.

Также мы писали, что Сотник спросил у россиян, что они думают о гибели наемников ЧВК Вагнера в Сирии.

Кроме того, Саша Сотник поинтересовался у жителей российской столицы, верят ли они властям. Комментируя секретность госрасходов и доходов чиновников, москвичи заявили, что повлиять на это все равно не смогут. И лишь малая доля опрошенных высказала недовольство, подчеркнув, что "надо просто подождать, когда весь народ встанет и положит этому конец".