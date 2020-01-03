"Может быть крымский сценарий": эксперт оценил вероятную интеграцию России и Беларуси

"Трактористы из Смоленска" могут устроить "референдум" и в Беларуси, считает Сергей Алексашенко

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Россия может пойти на силовой вариант "интеграции" с Беларусью, если власти стран не сумеют договориться по всем пунктам, касательно Союзного государства.

Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил российский экономист Сергей Алексашенко.

"Интеграция Беларуси может пройти по крымскому сценарию. Почему нет? Трактористы из Смоленска, из Брянской области заедут туда, в местном военторге что-то закупят — и интегрируют Беларусь по крымскому сценарию. Никакого согласия ни от президента Беларуси, ни от парламента... Нет, от парламента потребуется, потому что там встанут автоматчики, как в Крыму, снайперы, и под дулами автомата члены парламента проголосуют, как надо, объявят референдум, который тоже посчитают правильно", – допускает эксперт.

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В другом случае Москве и Минску придется договариваться.

"Где-то логика Лукашенко понятна. Она может не нравиться экономически российским властям, но она абсолютно прозрачна и понятна. Никакого зайчика из кармана, из шляпы он не достает. Он говорит: окей, ребята, интеграция — значит у нас все одинаково, у нас не должно быть разницы между нами. Чтобы законы были одинаковыми, суды одинаковы, органы безопасности работали одинаково. Чтобы у нас вообще все-все было одинаково. Тогда и цены на первичные энергоресурсы тоже должны быть одинаковыми", – добавил Сергей Алексашенко.

Напомним, в декабре в Минске прошла серия протестов против интеграции с Россией: сотни выстраивались в живую цепь и кричали "ганьба". Активисты также напомнили, как Беларусь боролась за независимость, заявив, что это самая большая ценность и они будут за нее бороться.

В то же время, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил свой вариант "интеграции" двух государств – Россия вступает в состав его страны.

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