Лукашенко назвал самый простой вариант объединения – Россия вступает в состав Беларуси

По словам белорусского лидера, это был бы совсем простой вариант объединения двух государств

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам белорусского лидера, это был бы "совсем простой вариант" объединения двух государств. Он считает, что его воспримут и в России и в Беларуси. "А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, — тоже", — сказал Лукашенко. По словам президента, его удивляет, что Россия не предлагает такой вариант.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях белорусы снова вышли на улицы против России. Перед участниками митинга, которых, по подсчетам журналистов, около 120 человек, выступили организаторы. Все они призывали защищать независимость и суверенитет Беларуси.

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Напомним, Беларусь и Россия планируют создать в рамках так называемого Союзного государства общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство. Отметим, в начале декабря прошла закрытая встреча Путина и Лукашенко, которая длилась 5,5 часов.

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