В хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам больше нет очагов открытого горения

Взрывы под Ачинском. Фото: REUTERS/Dmitry Dub

Пожар на военном складе в России удалось погасить https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 2019-08-06T12:37:02+03:00 Россия В хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам больше нет очагов открытого горения

Около города Ачинск в Красноярском крае России ликвидировали пожар, который начался накануне на расположенном около него военном складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа .

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что 6 августа взрывы на складе прекратились, а очагов открытого горения больше нет.

На данный момент специальная авиация – 10 самолетов Ил-76 и вертолеты Ми-8 – занимаются проливкой склада.

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В связи с этим военные открытии воздушного пространства в районе Ачинска, где ранее на 30 км вокруг ограничили полеты самолетов.

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Напомним, пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском начался в понедельник примерно в 13 часов по московскому времени, из-за огня снаряды начали взрываться.

Как сообщалось, в результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек числится пропавшим без вести.

К тому же, жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали.

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