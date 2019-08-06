Пожар на военном складе в России удалось погасить

Около города Ачинск в Красноярском крае России ликвидировали пожар, который начался накануне на расположенном около него военном складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа .
В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что 6 августа взрывы на складе прекратились, а очагов открытого горения больше нет.
На данный момент специальная авиация – 10 самолетов Ил-76 и вертолеты Ми-8 – занимаются проливкой склада.
В связи с этим военные открытии воздушного пространства в районе Ачинска, где ранее на 30 км вокруг ограничили полеты самолетов.
Напомним, пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском начался в понедельник примерно в 13 часов по московскому времени, из-за огня снаряды начали взрываться.
Как сообщалось, в результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек числится пропавшим без вести.
К тому же, жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали.
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