На заводе в Самаре произошел взрыв

Сегодня, 13:38

Инцидент произошел в одном из цехов машиностроительного предприятия "Кузнецов"

Фото: 63.ru
Фото: 63.ru

В результате инцидент, произошедшего в российском городе Самара 31 августа, погибли двое человек, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на местную службу скорой помощи.

Отмечается, что в одном из цехов завода "Кузнецов" взорвалась газовоздушная смесь.

"Поступил вызов в один из цехов предприятия. Там четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась и двое рабочих, находившихся внутри резервуара, погибли", – цитирует агентство свой источник.

Остальные двое рабочих, которые были в момент взрыва вне резервуара, отказались от помощи медиков

Стоит отметить, завод "Кузнецов" специализируется на авиационном и космическом двигателестроении.

Как сообщалось ранее, в этот же день произошел взрыв на заводе им. Свердлова в Нижегородской области, в результате чего погибли три человека.

А днем ранее произошел пожар на спортивном комплексе в Подмосковье.

Также на прошлой неделе сообщалось о пожаре в Центральном банке России в Москве.
Россия, авария, пожар, взрыв, завод, инцидент
Источник:

Интерфакс

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