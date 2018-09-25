Началась охота на ведьм: ФСБ ищет тех, кто слил Петрова и Боширова

Спецслужбы считают, что в МВД завелся "крот", который передает журналистам данные из засекреченных архивов

Федеральная служба безопасности России разыскивает сотрудников министерства внутренних дел, которые передали журналистам документы, идентифицирующие личные данные Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.

Напомним, что упомянутые мужчины выступают главными подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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В ФСБ считают, что некие сотрудники МВД продали журналистам или другим лицам их анкеты на получение загранпаспортов и данные из секретных архивов о пересечении российской границы.

"В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры", — цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, что издание The Insider и организация Bellingcat провели расследование и доказали причастность к российским спецслужбам как Петрова, так и Боширова.

Кроме того, был проложен маршрут их заграничных путешествий – каждый из пунктов назначения сопровождался провокациями или убийствами.