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Находящегося в коме Навального отпустили лечиться в Германию

21 августа, 19:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российские врачи разрешили вывезти политика на лечение за границу

Российского оппозиционера Алексея Навального, которому вчера стало резко плохо при перелете из Томска в Москву, разрешили лечить в Германии.

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Об этом 21 августа, как сообщает "Интерфакс", заявил замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко.

"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", – сказал он.

Ранее после совещания с московскими и немецкими медиками главврач омской больницы Александр Мураховский заявил о решении оставить Навального в их больнице "до стойкой стабилизации его состояния" и что немецкие специалисты против такого решения якобы не возражали.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш назвала это "грубой ложью".

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"Немецкие врачи – профессиональные реаниматологи – осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной", – пишет она в Twitter.

Напомним, что в омскую больницу Навальный попал прямо с самолета Томск-Москва, на борту которого ему стало плохо. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.

Терапевт и кардиолог Навального Ярослав Ашихмин настаивал на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Германия отравление лечение омск Алексей Навальный
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