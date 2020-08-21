Находящегося в коме Навального отпустили лечиться в Германию

Российского оппозиционера Алексея Навального, которому вчера стало резко плохо при перелете из Томска в Москву, разрешили лечить в Германии.
Об этом 21 августа, как сообщает "Интерфакс", заявил замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко.
"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", – сказал он.
Ранее после совещания с московскими и немецкими медиками главврач омской больницы Александр Мураховский заявил о решении оставить Навального в их больнице "до стойкой стабилизации его состояния" и что немецкие специалисты против такого решения якобы не возражали.
Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш назвала это "грубой ложью".
"Немецкие врачи – профессиональные реаниматологи – осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной", – пишет она в Twitter.
Напомним, что в омскую больницу Навальный попал прямо с самолета Томск-Москва, на борту которого ему стало плохо. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.
Терапевт и кардиолог Навального Ярослав Ашихмин настаивал на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции.
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк