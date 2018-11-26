Нападение России на украинские корабли: Кремль санкций не боится

Сергей Лавров винит в произошедшем Украину и политиков, которые пытаются заработать очки перед выборами

Россия не обеспокоена вопросом усиления санкционного давления из-за атаки на украинские боевые корабли, утверждает заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я не знаю. Нас это уже давно перестало волновать", – сказал Лавров, отметив, что любые ограничения – "это плохо".

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина должна уважать суверенитет России в части оккупированного Крыма, а также призвал международное сообщество на тех украинских политиков, которые "пытаются на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями".

Также он назвал "спланированной провокацией" произошедшее в Азовском море.

"То, что это было сделано с благоволения, а то и с прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений нет", – сказал Лавров.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 15.00, 19.00 и 23.00

Отметим, Россия не впервые нарушает морское право.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

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