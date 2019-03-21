Французский тральщик M653 Capricorne вошел в Черное море
Судно относится к минным охотникам класса Eridan
В черноморские воды вошел французский тральщик M653 Capricorne. Это уже второй в этом году заход корабля НАТО в Черное море. Первым в конце февраля был американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.
Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Полное водоизмещение 625 тонн. Длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальная скорость на дизельном двигателе — 18 узлов, при патрулировании на электромоторах — 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек (5 офицеров).
Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета — 1*12,7 мм и 2* 7,62 мм.
На борту есть также радиолокационная станция и гидроакустическая система.
Ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".
Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.
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