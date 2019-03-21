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Французский тральщик M653 Capricorne вошел в Черное море

Сегодня, 15:22

Судно относится к минным охотникам класса Eridan

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Французский тральщик M653 Capricorne вошел в Черное море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/38e/cc0/5c938ecc023f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/38e/cc0/5c938ecc023f3.jpg Украина Судно относится к минным охотникам класса Eridan

В черноморские воды вошел французский тральщик M653 Capricorne. Это уже второй в этом году заход корабля НАТО в Черное море. Первым в конце февраля был американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Полное водоизмещение 625 тонн. Длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальная скорость на дизельном двигателе — 18 узлов, при патрулировании на электромоторах — 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек (5 офицеров).

Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета — 1*12,7 мм и 2* 7,62 мм.

На борту есть также радиолокационная станция и гидроакустическая система.

Ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.

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Тег НАТО, корабль, Черное море, судно, эсминец

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Источник:

Думская

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