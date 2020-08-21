Навального ночью могут перевезти на лечение в Германию – СМИ

Навальный находится в коме после того, как оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву

Ночью за российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в глубокой коме, из Германии может вылететь самолет, чтобы перевезти его на лечение в ФРГ.

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Об этом пишет Bild со ссылкой на фонд Cinema For Peace.

"Мы находимся в контакте с властями и надеемся, что сегодня ночью будут выданы все разрешения на проезд и медицинское обслуживание для пациента в коме", – заявил представитель фонда.

Также из Москвы в Омск должны прибыть специалисты национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума по состоянию Навального.

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Ранее лидеры Франции и Германии заявили, что готовы оказать необходимую помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

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Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этой причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали.

В то же время, видео из аэропорта Томска опровергает версию, что ему могли что-то подмешать в чай – стакан с напитком он брал не сам, ему его дал помощник.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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