Українська
$ 27,48
32,55
  1. Мировые новости
  2. Россия

Навального ночью могут перевезти на лечение в Германию – СМИ

21 августа, 00:52

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Навальный находится в коме после того, как оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву

Ночью за российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в глубокой коме, из Германии может вылететь самолет, чтобы перевезти его на лечение в ФРГ.

Реклама

Об этом пишет Bild со ссылкой на фонд Cinema For Peace.

"Мы находимся в контакте с властями и надеемся, что сегодня ночью будут выданы все разрешения на проезд и медицинское обслуживание для пациента в коме", – заявил представитель фонда.

Также из Москвы в Омск должны прибыть специалисты национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума по состоянию Навального.

В тренде
Оппозиция потребовала срочной встречи с руководством силовиков Беларуси

Ранее лидеры Франции и Германии заявили, что готовы оказать необходимую помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Реклама

Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этой причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали.

В то же время, видео из аэропорта Томска опровергает версию, что ему могли что-то подмешать в чай – стакан с напитком он брал не сам, ему его дал помощник.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Германия отравление Алексей Навальный

Источник: Интерфакс

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
"Кравчук удивил": в ТКГ рассказали о новом требовании РоссииПолитика
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗО
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗОРоссия
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять