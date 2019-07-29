Медик указала на несоответствия в поведении медиков, которые лечат Алексея Навального

Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Навального выписали из больницы: врач резко против https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 2019-07-29T14:48:00+03:00 Россия Медик указала на несоответствия в поведении медиков, которые лечат Алексея Навального

Российского оппозиционного политика и активиста Алексея Навального выписали из больницы, куда его доставили из спецприемника из-за острой аллергической реакции.

28 июля, на следующий день после госпитализации, его было решено вернуть в место содержания под стражей.

Незадолго до этого Навального посетила его лечащий врач Анастасия Васильева, которая у себя в Facebook указала на несоответствия в поведении властей и медработников: ни ей, ни Навальному, ни его родственникам не сообщали диагноз, причем терапевт сообщил СМИ, что у Навального крапивница, а главный аллерголог-иммунолог – что контактный дерматит.

При этом она утверждает, что Навальному действительно стало лучше, несмотря на что Васильева выступила категорически против его экстренной выписки из больницы и помещения обратно в спецприемник.

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Женщина называет недомогание политика "результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ", поэтому, по ее мнению, Навального нельзя возвращать в помещение, где этот реагент может присутствовать.

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"Повторная интоксикация и сенсибилизация может привести действительно к серьезному тяжелому состоянию", – констатировала она.

Напомним, 24 июля Алексей Навальный сообщил о своей задержании – утром его прямо у подъезда задержал ОМОН и доставил в отделение полиции. Позже его признали виновным в том, что на разрешенном властями митинге 20 июля он призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.

За прошедший год это задержание стало для него уже не первым. Подробнее вы можете узнать об этом в видеосюжете:

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