Навального выписали из больницы: врач резко против

Российского оппозиционного политика и активиста Алексея Навального выписали из больницы, куда его доставили из спецприемника из-за острой аллергической реакции.
28 июля, на следующий день после госпитализации, его было решено вернуть в место содержания под стражей.
Незадолго до этого Навального посетила его лечащий врач Анастасия Васильева, которая у себя в Facebook указала на несоответствия в поведении властей и медработников: ни ей, ни Навальному, ни его родственникам не сообщали диагноз, причем терапевт сообщил СМИ, что у Навального крапивница, а главный аллерголог-иммунолог – что контактный дерматит.
При этом она утверждает, что Навальному действительно стало лучше, несмотря на что Васильева выступила категорически против его экстренной выписки из больницы и помещения обратно в спецприемник.
Женщина называет недомогание политика "результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ", поэтому, по ее мнению, Навального нельзя возвращать в помещение, где этот реагент может присутствовать.
"Повторная интоксикация и сенсибилизация может привести действительно к серьезному тяжелому состоянию", – констатировала она.
Напомним, 24 июля Алексей Навальный сообщил о своей задержании – утром его прямо у подъезда задержал ОМОН и доставил в отделение полиции. Позже его признали виновным в том, что на разрешенном властями митинге 20 июля он призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.
За прошедший год это задержание стало для него уже не первым. Подробнее вы можете узнать об этом в видеосюжете:
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