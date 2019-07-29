В понедельник российского оппозиционера уже планируют выписать из больниц

Алексей Навальный / Фото: AFP

У Навального диагностировали "крапивницу" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 2019-07-29T03:25:00+03:00 Россия В понедельник российского оппозиционера уже планируют выписать из больниц

Врачи диагностировали у российского оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю городскую больницу, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница".

Об этом сообщил врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - рассказал он.

По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на лице оппозиционера.

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По словам врача, "на данный момент состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой".

"Показатели абсолютно стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении", - добавил терапевт.

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Как отметил врач, в понедельник Навального уже собираются выписать из больницы.

Напомним, утром 28 июля политик Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила, что Навального госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика "действия неопределенных химических веществ".

Напомним, 24 июля Алексей Навальный сообщил о своей задержании – утром его прямо у подъезда задержал ОМОН и доставил в отделение полиции. Позже его признали виновным в том, что на разрешенном властями митинге 20 июля он призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.

Ранее мы писали о другом аресте Алексея Навального - в прошлом сентябре он был задержан и доставлен в отделение полиции сразу после того, как покинул спецприемник, где провел 30 суток ареста за акцию "Забастовка избирателей".

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