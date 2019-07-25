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Навальный загремел на месяц в тюрьму из-за призыва к участию в несанкционированной акции

25 июля, 00:13

В ходе заседания Навальный заявил, что не признает вину

Фото: AFP

Суд в Москве признал российского оппозиционера Алексея Навального в призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии.

"Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 30 суток", – огласил решение судья.

Согласно протоколу суда, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.

В ходе заседания Навальный заявил, что не признает вину. В суде он утверждал, что не призывал никого выходить на митинг, а всего лишь, как и все остальные СМИ, уведомил к чему призывают независимые кандидаты.

Он также предположил, что может быть привлечен к административной ответственности за то, что в отделе полиции, куда его доставили после задержания, долго спорил с полицейскими стоит ли отрезать шнурок на его спортивных шортах.

Накануне утром Навальный сообщил на своей странице в социальной сети, что задержан сотрудниками полиции.

Акцию хотят провести 27 июля у мэрии, в московской полиции заявили, что она не согласована и предупредили организаторов об ответственности.

Ранее мы писали о другом аресте Алексея Навального - в прошлом сентябре он был задержан и доставлен в отделение полиции сразу после того, как покинул спецприемник, где провел 30 суток ареста за акцию "Забастовка избирателей".

Также сообщалось, что Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из интернета ранее опубликованный видеоролик с расследованием о коррупционных схемах закупок продуктов для Росгвардии.

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Тег суд, акция, арест, акция протеста, Навальный

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Источник:

Интерфакс

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