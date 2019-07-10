Наводнение в Сибири: нашли тело еще одного погибшего

Пропавшими без вести числятся еще девять человек

Фото Медицины катастроф РФ.

Спасатели обнаружили в зоне бедствия в Иркутской области тело еще одного погибшего. Об этом сообщили в штабе Медицины катастроф.

"Число погибших увеличилось до 24 человек. Пропавшими без вести числятся девять человек", – отметили в штабе.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее мы сообщали о 23 погибших.

Кроме того, в регионе остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне.

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области России, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.).

Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.

Как мы уже писали, после предыдущего крупного наводнения в регионе, которое случилось в 2006 году, на реке Ия в городе Тулун в 2008 году возвели дамбу. Несмотря на прогнозы, что она должна была оградить город от наводнений на ближайшие 100 лет, сооружение оказалось бесполезным уже через 11 лет.

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