Наводнение в Сибири: нашли тело еще одного погибшего
Пропавшими без вести числятся еще девять человек
Спасатели обнаружили в зоне бедствия в Иркутской области тело еще одного погибшего. Об этом сообщили в штабе Медицины катастроф.
"Число погибших увеличилось до 24 человек. Пропавшими без вести числятся девять человек", – отметили в штабе.
В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили эту информацию.
Напомним, ранее мы сообщали о 23 погибших.
Кроме того, в регионе остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне.
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области России, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.).
Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.
В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.
Как мы уже писали, после предыдущего крупного наводнения в регионе, которое случилось в 2006 году, на реке Ия в городе Тулун в 2008 году возвели дамбу. Несмотря на прогнозы, что она должна была оградить город от наводнений на ближайшие 100 лет, сооружение оказалось бесполезным уже через 11 лет.
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