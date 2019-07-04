Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Наводнение в Иркутской области России: количество жертв возросло

4 июля, 15:59

В настоящее время без вести попавшими числится 14 человек

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека, сообщил в четверг представитель чрезвычайной комиссии, работающей в Тулуне – городе, полностью затопленном вышедшей из берегов рекой Ией.

Подробностей о новой жертве наводнения пока нет.

Ранее было известно о 20 погибших в результате наводнения в Иркутской области, один из них – ребенок.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в настоящее время без вести попавшими числится 14 человек. Ранее сообщалось о 15 пропавших в зоне наводнения. Между тем, в четверг местная полиция заявила об обнаружении 23 человек, которых считали пропавшими без вести.

За медицинской помощью во время наводнения обратились 1,8 тысяч человек. Госпитализированы 313 человек, в том числе 41 ребенок.

Всего в регионе с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов и 6847 приусадебных участков.

Как мы уже писали, 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.

Однако сегодня в некоторых районах Иркутской области вновь ожидаются дожди.


Напомним, что самый мощный летний паводок за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области вызвали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег наводнение, паводок, иркутск

Вы сейчас просматриваете новость " Наводнение в Иркутской области России: количество жертв возросло". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в России: число погибших возросло до 20 человек

Сегодня, 09:43

Еще 15 людей считаются пропавшими без вести

На Китай обрушился смерч: есть погибшие, более сотни ранены

Вчера, 18:22

Сильный ветер повредил несколько домов и линий электропередачи

Из-за угрозы оползней и наводнений в Японии эвакуируют более миллиона человек

Вчера, 10:34

В зоне немедленной эвакуации находятся 58 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 1,24 млн человек

Наводнение в Сибири: число жертв возросло

Вчера, 08:20

Еще пять пропавших нашли живыми

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

Правила снятия наличных в банках Украины меняются с июня

Как навсегда избавиться от тли? Эффективный способ

От чего спасет хурма

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

Зеленский впервые сделал заявление о дефолте в Украине

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

Найдено тело швейцарской футболистки, пропавшей на озере Комо

Дзюба получил "российский золотой мяч"

Милота дня. Очаровательная Загитова с младшей сестрой

Kasta распродает все напольные весы по себестоимости

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

Назван самый полезный суп

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь