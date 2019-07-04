Наводнение в Иркутской области России: количество жертв возросло

В настоящее время без вести попавшими числится 14 человек

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека, сообщил в четверг представитель чрезвычайной комиссии, работающей в Тулуне – городе, полностью затопленном вышедшей из берегов рекой Ией.

Подробностей о новой жертве наводнения пока нет.

Ранее было известно о 20 погибших в результате наводнения в Иркутской области, один из них – ребенок.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в настоящее время без вести попавшими числится 14 человек. Ранее сообщалось о 15 пропавших в зоне наводнения. Между тем, в четверг местная полиция заявила об обнаружении 23 человек, которых считали пропавшими без вести.

За медицинской помощью во время наводнения обратились 1,8 тысяч человек. Госпитализированы 313 человек, в том числе 41 ребенок.

Всего в регионе с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов и 6847 приусадебных участков.

Как мы уже писали, 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.

Однако сегодня в некоторых районах Иркутской области вновь ожидаются дожди.

Напомним, что самый мощный летний паводок за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области вызвали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

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