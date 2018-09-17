Названы причины, почему "эра Путина" в России будет продолжаться

На сегодняшний день российским силовикам и военным нет никакого смысла устранять президента РФ Владимира Путина от власти по нескольким основным причинам.

Об этом в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал социолог и публицист Игорь Эйдман, оценивая заявление экс-посла США в РФ Майкла Макфола о возможном отстранении Путина от власти.

"Во-первых, силовики и так уже у власти в РФ. Путин пытается играть роль верховного арбитра в российской политике, но все его симпатии и поддержка – на стороне силовиков. Во-вторых, российским силовикам нет никакого смысла устранять Путина, потому что наоборот, он является для них "крышей", их поддержкой и их человеком у руля государства. Кроме того, среди российских силовиков нет сильных и независимых и фигур. Практически все они – выдвиженцы Путина. Они все лично на него ориентированы. И, конечно, они даже помыслить не смогут, чтобы как-то свергнуть или устроить "дворцовый переворот". Это абсолютно исключено", – отметил он.

По словам Эйдмана, единственная проблема президента РФ сейчас – это не трудности коммуникаций с силовиками (с ними у него все в порядке), а с коммуникациями и взаимоотношениями с российским обществом.

"Совершенно очевидно, что в последнее время, особенно с момента введения злополучной пенсионной реформы, он сильно растерял поддержку населения. И политические силы, которые поддерживают Путина, в том числе партия "Единая Россия", растеряли поддержку населения", – сказал Эйдман.

Как сообщалось, ранее бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации (2012-2014 гг.) Майкл Макфол в Киеве на саммите Ялтинская европейская стратегия (Yes-2018) заявлял, что после отхода президента РФ Владимира Путина от власти российскую элиту ожидает раскол, а передача властных полномочий не будет простой.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко назвал такое развитие событий в РФ маловероятным сценарием.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Дворцовые перевороты" против Путина и главные вызовы для Кремля: интервью с Игорем Эйдманом".