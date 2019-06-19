Названы виновные в крушении Boeing на Донбассе: появилась циничная реакция России
МИД РФ отказался признавать выводы следователей и назвал обвиненных в крушении самолета невиновными
Россия отказалась признавать выводы международной Совместной следственной группы (JIT), которая сегодня назвала имена четырех подозреваемых в причастности к крушению пассажирского Boeing на Донбассе в 2014 году – троих россиян и одного украинца.
В опубликованном после доклада следователей коммюнике МИД заявил, что доводы комиссии "не могут вызвать ничего, кроме сожаления", и назвал обвинения в адрес России голословными. Дипломаты не увидели ни одного конкретного доказательства, подтверждающего доводы следователей.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве пожаловались на то, что России отвели в расследовании второстепенную роль, а Украину сделали полноправным членов расследования.
"Тем не менее Российская Федерация и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним,ранее в этот же день имена причастных к крушению самолета и гибели 298 человек назвали и в исследовательской организации Bellingcat. По их данным, к случившемуся были причастны не менее десяти человек, которые неверно определили MH17 в качестве цели для ЗРК "Бук", а также сопровождали и развертывали ракетную установку.
Мы также писали, что днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: Сергей Мучкаев, Иван Безъязыков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов.
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