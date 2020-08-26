Не "Новичок": создатель яда оценил отравление Алексея Навального

Для отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в Германии, использовался не нервно-паралитический агент "Новичок".

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Об этом, как сообщает BBC, заявил химик Вил Мирзаянов, который принимал участие в разработке этого яда, указав на отсутствие первых признаков отравление "Новичком" – ухудшения зрения, сужения зрачков, мышечных конвульсий.

Сам Мирзаянов не смог сказать, отравили или Навального фосфорорганическим химическим веществом, но, по его словам, определить отравляющее вещество несложно – для этого необходимо иметь мощный масс-спектрометр высокого разрешения.

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"Взятая проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает на спектр вещества с 96% вероятностью. То есть ошибки здесь быть не может", – говорит химик.

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Диагноз, который поставили Навальному немецкие врачи, напомнил ученому последствия отравления пестицидами. Но он не исключает, что речь может идти о компонентах бинарного оружия либо же других отравляющих соединениях.

На фоне обвинений в адрес российского правительства в отравлении Мирзаянов напомнил о случаях применения этого яда и представителями криминального мира, поэтому нельзя исключать и такой вариант или причастность террористов.

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В связи с этим самолет совершил экстренную посадку в Омске, однако терапевт и кардиолог Навального Ярослав Ашихмин настаивал на необходимости его лечения за границей. На этом фоне 22 августа его эвакуировали в больницу Шарите в Берлине.

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