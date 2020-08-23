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Навального сделали гостем Меркель перед транспортировкой в Германию

23 августа, 15:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Таким образом ему смогли обеспечить наилучшую защиту

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого госпитализировали в больницу Германии, доставили в Берлин как гостя канцлера. В таком статусе он числится в документах. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на федеральное Министерство внутренних дел Германии.

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По данным СМИ, такой статус Навального — это "бюрократическая хитрость, чтобы российский политик получил наилучшую полицейскую защиту".

Напомним, что в омскую больницу Навальный попал прямо с самолета Томск – Москва, на борту которого ему стало плохо. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.

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Немецкие врачи – профессиональные реаниматологи, – осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной.

Также терапевт и кардиолог Алексея Навального Ярослав Ашихмин настаивал на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции. Хотя врачи Омска увидели в коме Навального "улучшение состояния" .

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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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