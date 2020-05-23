"Не нужны нам ваши конфеты": россиянка послала в ж*** агитаторов от партии Путина

Агитаторы ходят вместе с соцработниками, чтобы их пустили в квартиры

В российском городе Челябинск агитаторы партии "Единой России", лидером которой является действующий президент страны Владимир Путин, пришли к женщине, больной диабетом, с конфетами и предложили регистрироваться на праймериз партии. Также местную жительницу возмутило, что волонтер ЕР использовал в качестве "пропуска" соцработника. Супруг челябинки снял разговор на видео.

"Это голосование по интернету? Что хотим, то и напишем? И почему вы с соцработником?" — возмутилась пара, открыв дверь.

В ответ представитель соцслужбы ответила, что иначе бы агитатору не открыли дверь.

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"Конечно, не пустим, не нужны нам ваши конфеты, — сказали челябинцы. — Какое отношение „Единая Россия" имеет к социальной работе? Вы что, их спонсируете? Вы же понимаете, что это незаконно".

Жители спросили, обязывают ли соцработника ходить с агитатором, на что она ответила – да и попросила не показывать ее лицо.

"Посмотри, что делают, если будут репрессии, мы вам поможем! — ответили челябинцы. — Они хотят, чтобы мы проголосовали за тех, кто нас убивает этими конфетами. В …. пусть себе засунут. Так и передай! Я их презираю. А конфеты пусть сами жрут. Они ходят по квартирам и двум людям с сахарным диабетом предложили конфет, чтобы мы зарегистрировались на сайте и они вместо меня проголосовали за продолжение этого ужаса. Нет лекарств, нет образования, нет социальной защиты. Людей загнали в человейники. И они теперь ходят и предлагают конфеты, чтобы мы зарегистрировались на сайте самоубийц".

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Напомним, недавно депутаты Госдумы после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Таким образом, после вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года.

В то же время известно, что рейтинг российского президента среди граждан страны стремительно падает. Так, недавно мы писали, что уровень уважения к Путину в России пробил шестилетнее дно. В симпатии к нему признались 29% участников опроса.

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