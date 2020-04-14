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Уровень уважения к Путину в России пробил шестилетнее дно

14 апреля, 12:43

Станислав Кожемякин

Об антипатии и отвращении к своему президенту заявило максимальное количество россиян

В России количество тех, кто испытывает к своему президенту Владимиру Путину положительные эмоции, снизилось до "докрымского" уровня – то есть до 2014 года.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованные 14 апреля "Левада-центром".

Так, в восхищении Путиным и симпатии к нему признались 29% участников опроса. Это самый минимальный показатель за последние шесть лет – после незаконной аннексии Крыма в 2014 году уважение к нему резко подскочило с 20% до 37% и с тех пор постепенно снижалось.

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В то же время, об антипатии и отвращении к своему президенту заявили 8% россиян – это максимальный показатель с 1999 года, когда Путин пришел к власти.

Кроме того, участники опроса считают, что их президенту чужды интересы обычных людей (14%), а также что он связан с коррумпированными политиками и крупным капиталом (14% и 13% соответственно).

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Также Путина назвали представителем интересов олигархов (38%), силовиков (37%) и чиновников (28%).

На этом фоне популярность Владимира Путина на выборах президента респонденты объясняют тем, что у россиян нет более достойной кандидатуры (43%).

Напомним, ранее другой опрос показал, что больше половины граждан России назвали ситуацию в их стране плохой.

Также в "Левада-центре" утверждают, что двое из пяти россиян выступают против инициированной своим президентом конституционной реформы, которая позволит Владимиру Путину править не до 2024-го, а до 2036 года.

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Россия россияне Владимир Путин Левада-центр

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